Lkw kracht in Baustelle: Stau auf A7 und A4

Kirchheim (dpa/lhe) - . Ein Lastwagen-Unfall hat am Donnerstagmorgen zu Staus auf den Autobahnen 7 und 4 geführt. Der 35-jährige Fahrer des Lkw hatte ersten Erkenntnissen zufolge im Baustellenbereich des Kirchheimer Dreiecks auf der A7 übersehen, dass der Verkehr stockte, wie die Polizei mitteilte. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich er demnach nach links aus, fuhr mit dem Lkw auf eine Schutzplanke auf und blieb dort mit der Zugmaschine ungefähr einen Meter in die Luft ragend stehen. Aus dem Fahrzeug sei eine große Menge Betriebsstoff auf die Straße gelaufen, die die Feuerwehr bereits gebunden habe. Der Fahrer sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.