Lkw schiebt Kleintransporter auf Betonwand: A7 kurz gesperrt

Fulda (dpa/lhe) - . Ein Unfall wegen eines geplatzten Reifens hat in der Nacht zum Donnerstag bei Fulda für eine Sperrung der A7 gesorgt. Bei einem Lkw sei zwischen der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz und der Rastanlage Großenmoor ein Reifen geplatzt, teilte die Polizei Fulda am Morgen mit. Der 48 Jahre alte Fahrer habe in der Folge die Kontrolle über den Sattelzug verloren, auf der linken Fahrspur damit einen Kleintransporter touchiert und diesen auf die Betonwand zwischen den Richtungsfahrbahnen geschoben. Der 43 Jahre alte Transporter-Fahrer habe sein Fahrzeug unverletzt verlassen können. Zu Verletzungen des Lkw-Fahrers sei ihm ebenfalls nichts bekannt, sagte ein Sprecher der Polizei Fulda.