Lkw verliert nach Unfall Öl: Stundenlange Sperrungen

Gießen (dpa) - . Ein Lkw hat am Freitag in Mittelhessen nach einem Unfall Öl verloren und damit Verkehrsbehinderungen verursacht. Weil der 63-Jährige am Lenkrad die Fahrt nach dem Unfall fortgesetzt hatte, verlor sein Gespann Öl und Kraftstoff, wie die Polizei mitteilte. Eine Streife hatte den aus Rheinland-Pfalz (Landkreis Mayen-Koblenz) kommenden Mann samt Lkw in den frühen Morgenstunden auf der Autobahn A485 in der Nähe von Gießen entdeckt. Das Fahrzeug war vermutlich wegen Motorschadens schließlich stehen geblieben.