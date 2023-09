Lob für Eintracht - Posten für Hellmann in Club-Vereinigung

Frankfurts Vorstandschef Axel Hellmann bezeichnete er als „Freund, der zukünftig dem Mittelstand eine Stimme geben soll und in der ECA Gehör verschaffen soll“, sagte der Katarer in seiner Begrüßungsrede zur Generalversammlung der Club-Vereinigung ECA am Mittwoch in Berlin. Hellmann soll am Donnerstag wie schon länger geplant einen Beobachterposten im ECA-Vorstand einnehmen.