Löscharbeiten auf ehemaligem Militärgelände gehen voran

Das Feuer war bereits am Sonntagnachmittag ausgebrochen, vermutlich angefacht durch den Wind fingen am Montagabend zudem mehrere Glutnester wieder an zu brennen. Betroffen ist eine 7,5 Hektar große Freifläche mit Totholz auf dem Heidelbeerberg. Zwischenzeitlich waren laut der Feuerwehr rund 400 Feuerwehrleute sowie der Kampfmittelräumdienst im Einsatz.