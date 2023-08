Lok verliert nach vergebenen Chancen 0:7 gegen Frankfurt

Bis zum ersten Gegentor hatten die Leipziger gut mitgehalten und sogar die besseren Chancen. Djamal Ziane (11. Minute) scheiterte an Nationaltorwart Kevin Trapp. Tobias Dombrowa (35.) köpfte knapp vorbei. Am Ende konnte Trainer Almedin Civa seinem Kollegen Dino Toppmöller nach dessen Chefcoach-Premiere nur gratulieren. Für Lok geht es am Mittwoch mit dem Heimspiel in der Regionalliga Nord gegen Aufsteiger FC Eilenburg weiter.