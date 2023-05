Long Covid-Forschung: Preis für Immunologin Iwasaki

Bad Homburg (dpa/lhe) - . Die an der US-amerikanischen Yale-Universität forschende Immunologin Akiko Iwasaki wird mit dem hoch dotierten Else Kröner Fresenius Preis für medizinische Forschung ausgezeichnet. Die Ehrung ist mit 2,5 Millionen Euro verbunden. Iwasaki werde für ihre Forschung zur Immunantwort bei viralen Infektionen ausgezeichnet, teilte die preisvergebende Else Kröner-Fresenius-Stiftung am Montag in Bad Homburg mit. Die Auszeichnung werde der Wissenschaftlerin am 5. Juni im Frankfurt überreicht.