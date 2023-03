Lorz: Bildungsgipfel fehlt „professionelle Struktur“

Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - . Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat die Organisation des „Bildungsgipfels“ kritisiert, zu dem Vertreter von Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft am Dienstag in Berlin zusammenkommen. „Leider fehlt es dem Bildungsgipfel von Frau Stark-Watzinger an einer professionellen Struktur, damit er Sinn macht“, erklärte Lorz vor dem Treffen. Die Kultusminister verwehrten sich keinesfalls zielführenden Gesprächen mit der Bundesregierung - „wenn sie gut vorbereitet sind, Themen und Erwartungen feststehen und keine reine PR-Show daraus wird“.