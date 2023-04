Lotto Hessen erwirtschaftet höchsten Umsatz der Geschichte

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Lotto Hessen hat im zurückliegenden Jahr mit rund 745 Millionen Euro den höchsten Umsatz seiner Firmengeschichte erzielt. Der bisherige Rekordwert aus dem Jahr 2020 sei um mehr als zehn Millionen Euro übertroffen worden, teilte der Geschäftsführer der Lotto Hessen GmbH, Martin Blach, am Dienstag in Wiesbaden mit. „Lotto Hessen kann auf das beste Geschäftsjahr in der fast 75-jährigen Geschichte des Unternehmens zurückblicken.“