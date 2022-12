Lotto-Jahr in Hessen mit Rekordgewinn und Kuriosem

Bei den Ziehungen gab es auch Kurioses, beispielsweise als Mitte Januar in Saarbrücken live die Zahlen für den Gewinn eines 45-Millionen-Jackpots ermittelt werden sollten. Die Kugeln rollten zunächst zwar in die Lostrommel, doch diese drehte sich nicht, wie Lotto Hessen berichtete. In Abstimmung mit der Aufsichtsbeamtin wurde dann mit einem baugleichen Ersatzgerät gezogen. Das gelang dann problemlos, jedoch blieb der Jackpot unangetastet.