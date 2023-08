Lotto-Millionen gehen erneut nach Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In der dritten Woche in Folge geht ein Lottogewinn in Millionenhöhe nach Hessen: Eine zehnköpfige Tippgemeinschaft gewann bei der Ziehung am Mittwoch zusammen 1,2 Millionen Euro im Spiel „6 aus 49“, wie Lotto Hessen am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.