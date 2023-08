Lotto-Millionen gehen wieder in den Main-Taunus-Kreis

Hofheim/Wiesbaden. Zum zweiten Mal in diesem Monat geht ein Lotto-Millionengewinn in den Main-Taunus-Kreis. Eine Frau habe bei der Samstagsziehung im Spiel 77 über 3,37 Millionen Euro gewonnen, wie Lotto Hessen in Wiesbaden am Montag mitteilte. Sie hatte als einzige Teilnehmerin die richtige siebenstellige Zahlenfolge und ist damit der 14. Mensch, der dieses Jahr in Hessen bislang zum Lotto-Millionär wurde.