Südhesse gewinnt knapp sieben Millionen Euro im Lotto

Wiesbaden/Saarbrücken. In Hessen und dem Saarland dürfen sich zwei Lotto-Spieler über jeweils knapp sieben Millionen Euro freuen. Für das Tippen von sechs richtigen Zahlen und der passenden Superzahl bei der Lottoziehung am Mittwoch erhalten beide Gewinner exakt 6.823.985,40 Euro, wie Lotto Hessen und Saarland-Sporttoto am Donnerstag mitteilten.