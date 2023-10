Lottospieler gewinnt über 22 Millionen Euro

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein Lottospieler aus dem Rhein-Main-Gebiet hat 22,5 Millionen Euro gewonnen. Er habe bei der Ziehung am Samstag die sechs Richtigen im Spiel „6 aus 49“ getippt, teilte Lotto Hessen in Wiesbaden am Montag mit. Insgesamt waren 45 Millionen Euro im Jackpot, den sich der Hesse mit einem weiteren Gewinner aus Niedersachsen teilen muss. Er ist der 17. Millionengewinner aus Hessen in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr waren 13 Millionengewinne verzeichnet worden, der Rekord liegt bei 19 und stammt aus dem Jahr 2021.