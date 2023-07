Luchs im Wildnisgebiet in Südniedersachsen ausgewildert

Holzminden (dpa/lni) - . Erstmals wurde im Wildnisgebiet im Solling ein Luchs ausgewildert. In der Vergangenheit wurden Luchse in Niedersachsen bereits im Harz angesiedelt, wie das Niedersächsische Umweltministerium mitteilte. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) begleitete die Aussetzung der Jungluchsin und bezeichnete sie als wichtigen „Meilenstein innerhalb des Luchsmanagements in Niedersachsen.“ Laut dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Niedersachsen galt die Art in dem Bundesland lange Zeit als ausgestorben.