Lückenschluss der südlichen Salzbachtalbrücke komplett

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Neubau der Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 in Wiesbaden kommt nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes schneller voran an geplant. Am Dienstag wurde beim südlichen Brückenteil der vierte und damit letzte Abschnitt über das Tal geschoben - rund einen Monat früher als ursprünglich vorgesehen. Für die Verkehrsteilnehmenden im Rhein-Main-Gebiet rückten damit deutliche Verkehrserleichterungen in Sichtweite, teilte die Autobahn GmbH mit. Es werde weiter mit Nachdruck daran gearbeitet, dass zum Jahresende 2023 die neue südliche Brückenhälfte befahren werden kann.