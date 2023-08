Lufthansa erreicht frühere Gewinnsphäre

Frankfurt/Main (dpa) - . Drei Jahre nach der staatlichen Rettung fliegt der Lufthansa-Konzern wieder in früheren Gewinnhöhen. Das am Donnerstag verkündete Rekordergebnis für ein zweites Quartal ist Vorbote für den mindestens dritthöchsten Jahresgewinn in der Geschichte des Unternehmens. Auch wegen der weiterhin hohen Ticketpreise rechnet Vorstandschef Carsten Spohr für das Gesamtjahr mit einem operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von mindestens 2,6 Milliarden Euro.