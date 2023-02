Luftsicherheitsunternehmen: Streik nicht nachvollziehbar

Frankfurt/Main (dpa) - . Vor dem für Freitag geplanten Verdi-Streik an sieben deutschen Flughäfen haben die Arbeitgeber der Luftsicherheitsbranche den Ausstand kritisiert. Der Verband BDLS wehrte sich gegen die gewerkschaftliche Strategie, dass seine Verhandlungen mit denen des Öffentlichen Dienstes und der Bodenverkehrsdienste verquickt werden. „Verdi macht gemeinsame Sache mit mehreren anderen Gewerken, und so verschwimmen für Außenstehende die Ziele und Grenzen des Streiks. Dies wird ganz bewusst so ausgenutzt“ sagte BDLS-Verhandlungsführer Rainer Friebertshäuser am Donnerstag.