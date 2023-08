Lumdatalbahn soll reaktiviert werden: Land fördert Planung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Eine Reaktivierung der Lumdatalbahn zwischen Lollar und Londorf im Landkreis Gießen rückt näher. Die Planungen dafür sollten nun starten, teilte das hessische Verkehrsministerium am Freitag in Wiesbaden mit. Mit der Reaktivierung der rund 14 Kilometer langen Strecke werde nicht nur der Verkehrsträger Schiene, sondern auch der ländliche Raum gestärkt, hieß es. Die Vorbereitungen für die Ausschreibung der Planungsleistungen hätten bereits begonnen. Am kommenden Donnerstag (24. August) wollen das Land Hessen und die Hessische Landesbahn eine Planungsvereinbarung dafür unterzeichnen.