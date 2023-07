Lutz Seiler neuer Büchner-Preisträger

Darmstadt (dpa) - . Seine thüringische Heimat ist für den Dichter und Romancier Lutz Seiler prägend. „Für das, was ich schreibe, spielt wahrscheinlich meine Herkunftsgeschichte eine ziemlich große Rolle, also die Herkunft aus einer vom Uranbergbau verwüsteten thüringischen Landschaft“, sagte der Schriftsteller am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Für sein Werk bekommt der 60-Jährige in diesem Jahr den renommierten, mit 50.000 Euro dotierten Georg-Büchner-Preis. Dies teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit. Von der Auszeichnung erfuhr der Schriftsteller knapp eine Woche zuvor. „Ich empfinde diesen Preis als große Ehre und als Ausdruck großer Wertschätzung für das, was ich mache im Schreiben.“