Luxus-Uhr geraubt: Opfer hängt sich an fahrenden Wagen

Obertshausen (dpa/lhe) - . Drei Männer haben am späten Mittwochabend in Obertshausen (Landkreis Offenbach) die Luxus-Uhr eines 24-Jährigen im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags geraubt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Mann mit einem Interessenten verabredet, der die Uhr kaufen wollte. Der angebliche Käufer erschien allerdings mit zwei weiteren Männern zu dem Treffen. Laut Polizei kam es zu einer Rangelei, in der die Männer dem 24-Jährigen die Uhr samt Etui gewaltsam aus den Händen rissen.