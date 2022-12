Mädchen rettet sich mit Bruder aus brennendem Kinderzimmer

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein elf Jahre altes Mädchen hat sich in Frankfurt gemeinsam mit seinem sechs Jahre alten Bruder aus einem brennenden Kinderzimmer gerettet - und anschließend telefonisch die Feuerwehr alarmiert. Dabei meldete das Kind den Feuerwehrleuten, dass es sich bereits auf der Straße befinde. Die Geschwister blieben bei dem Brand am Donnerstag in Frankfurt nach Angaben der Polizei vom Freitag unverletzt.