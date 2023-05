Mädchen überfahren: Prozessbeginn gegen Rentner

Darmstadt (dpa/lhe) - . Wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eines Mädchens verhandelt das Darmstädter Landgericht seit Dienstag gegen einen 81-Jährigen. Er soll im August 2018 in Dieburg mit seinem Auto mit einer Achtjährigen kollidiert sein. Laut dem Angeklagten war die Schülerin ihm auf ihrem Kinderfahrrad entgegengekommen und in das Auto reingefahren. Am Unfallort hatte der Angeklagte nach Angaben eines Polizisten gesagt, er habe Gas und Bremse verwechselt. Im Gericht bestritt der Rentner am Dienstag diese Aussage.