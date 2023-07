Mähdrescher geht in Flammen auf: Rund 350.000 Euro Schaden

Mücke (dpa/lhe) - . Während der Getreideernte ist am Donnerstag ein Mähdrescher auf einem Feld in Mücke im Vogelsbergkreis in Brand geraten. Das Fahrzeug sei gerade nahe dem Ortsteil Ruppertenrod im Einsatz gewesen, als plötzlich Flammen aus dem Heck schlugen, wie die Polizei mitteilte. Auch das abzuerntende Feld fing auf einer Fläche von rund eineinhalb Hektar Feuer.