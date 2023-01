Männer auf Bundesstraße angefahren: Ein Toter

Eltville am Rhein (dpa) - . Zwei Männer, die mit ihren Autos auf offener Strecke bei Eltville angehalten haben und in Streit geraten sind, sind von einem vorbeifahrenden Wagen erfasst worden. Einer der Streitenden, ein 64 Jahre alter Mann, erlitt dabei tödliche Verletzungen, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Er starb kurz nachdem der Rettungswagen das Krankenhaus erreicht hatte.