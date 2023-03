Männer mit mutmaßlich gestohlenen Kupferkabeln festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Vier Männer sind in Frankfurt mit mehr als 250 Kilogramm Kupferkabel in ihrem Auto vorläufig festgenommen worden. Es bestehe der Verdacht auf Diebstahl, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die vier Männer hätten bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Samstag zu der Herkunft der Kabel in ihrem Kofferraum unterschiedliche Angaben gemacht. Zusätzlich sei der 40-jährige Fahrer betrunken gewesen. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als 1,5 Promille ergeben. Die Polizei habe die Kupferkabel sichergestellt und die Ermittlungen aufgenommen.