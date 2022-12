Männer schleppen gestohlenen Bartisch quer durch die Stadt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Vier junge Männer sollen in einer Bar in Frankfurt einen Tisch gestohlen und diesen anschließen quer durch die Innenstadt geschleppt haben. Polizisten erwischten die 17 bis 25 Jahre alten Verdächtigen, als diese den wie ein Bierfass geformten Stehtisch durch den Hauptbahnhof trugen, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mitteilte.