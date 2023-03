Männliche Leiche gefunden: Kein Hinweis auf Gewaltverbrechen

Guxhagen (dpa/lhe) - . Bei Guxhagen in Nordhessen ist der Polizei zufolge eine männliche Leiche gefunden worden. Der Tote sei am Montagmorgen im Bereich des Parkplatzes „Quillerwald“ an der A7 entdeckt worden, teilte die Polizeidirektion Schwalm-Eder mit. Ersten Ermittlungen zufolge gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.