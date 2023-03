März geht in Hessen mit typischem Aprilwetter zu Ende

Offenbach (dpa/lhe) - . Die letzte Märzwoche zeigt sich in Hessen zumeist mit typischem Aprilwetter: Regen- und Schneeregenschauer, Graupelgewitter, dann wieder milde Luft und frühlingshafte Temperaturen. „Vom frühlingshaften T-Shirt-Wetter bis zum späten Winterintermezzo ist alles möglich“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Offenbach.