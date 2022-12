Mäusebisse legen Ampel lahm

Frankfurt/Main (dpa/lhe) – . Bissfreudige Mäuse haben dafür gesorgt, dass eine Ampelanlage an einer wichtigen Frankfurter Kreuzung seit Tagen nicht funktioniert. Die Kabel der Ampelanlage seien angenagt worden, teilte das Straßenverkehrsamt am Dienstag mit. Es habe einen Brand und einen Kurzschluss gegeben, der die Ampel lahmlegte. Seit mehr als einer Woche sind deshalb an der Kreuzung Verkehrspolizisten im Einsatz. Die neue Ampel sollte am Nibelungenplatz nach umfangreichen Funktionstests noch an diesem Dienstag in Betrieb gehen.