Magdeburg verpflichtet Ex-Frankfurter Castaignos

Magdeburg (dpa/lhe) - . Der Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg will seine Sturmprobleme mit dem früheren Frankfurter Luc Castaignos beheben. Der abstiegsbedrohte Club teilte am Mittwoch mit, dass der Niederländer unter Vertrag genommen wurde. Castaignos weilte zuletzt als Probespieler beim FCM, traf in drei Testspielen in der Türkei dreimal. Der 30-Jährige war seit Sommer vereinslos und soll den Angriff des Aufsteigers beleben, der in bisher 17 Spielen nur 20 Tore erzielte.