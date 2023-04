Mahnwache von Abtreibungsgegnern sorgt für Kontroverse

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Schon seit mehreren Jahren ziehen Abtreibungsgegner mit ihrer Aktion „40 Tage für das Leben“ in der Fastenzeit vor die Frankfurter Beratungsstelle Pro Familia - auch in diesem Jahr. Die Aktion sorgte von Anfang an für Kontroversen und Gegenveranstaltungen und beschäftigte auch die Gerichte. Dabei ging es auch um die Frage, was Vorrang hat: die Meinungs- oder Versammlungsfreiheit oder der ungestörte Zugang zur Beratungsstelle.