Mahnwache zum ersten Jahrestag von Amokfahrt am Ku'damm

Berlin (dpa) - . Ein Jahr nach der Amokfahrt am Berliner Kurfürstendamm, bei der die Lehrerin einer hessischen Schulklasse starb, ist der Opfer mit einer Schweigeminute und einer Mahnwache gedacht worden. Der Verkehrsclub Deutschland und der Fachverband Fußverkehr Deutschland (Fuss e.V.) erinnerten am Donnerstag vor Ort an die Tat. 16 Menschen waren verletzt worden, einige lebensgefährlich.