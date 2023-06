Mahnwache zum Jahrestag der Amokfahrt am Kurfürstendamm

Der Verkehrsclub Deutschland und der Fachverband Fußverkehr Deutschland (Fuss e.V.) erinnern daran mit einer Mahnwache am Tatort im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Sie stellen immer wieder zum Gedenken an im Straßenverkehr getötete Menschen eine weiße Figur in der Nähe des Unfallorts auf. An dieses Symbol angelehnt ist eine Figur aus Cortenstahl, die in Hessen gefertigt wurde und am Donnerstag am Tatort aufgestellt werden soll.