Mahomes signalisiert Interesse an Olympia 2028

Frankfurt/Main (dpa) - . Football-Star Patrick Mahomes kann sich eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles grundsätzlich vorstellen. Dies sagte der 28 Jahre alte Quarterback der Kansas City Chiefs am Freitag in Frankfurt. „Ich würde sehr gerne spielen. Ich habe einige gesehen beim Flag Football, sie sind ein bisschen schneller als ich. Ich werde dann schon 32 sein“, merkte Mahomes bei der Pressekonferenz an. Am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) treffen die Kansas City Chiefs im Frankfurter Fußball-Stadion auf die Miami Dolphins.