Mai-Kundgebungen des DGB im Zeichen von Krisen

In diesem Jahr stünden die Mai-Kundgebungen im Zeichen der fortwährenden Krisen. „Energiekrise, Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, hohe Inflation und die Auswirkungen der Corona-Pandemie erzeugen Unsicherheit und stürzen viele Menschen in existenzielle Sorgen“, sagte der Vorsitzende des DGB Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, der bei der Kundgebung in Kassel erwartet wird.