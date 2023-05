Makler: Immobilien-Preisverfall trifft Frankfurt besonders

Ähnlich äußert sich der Großmakler Jones Lang LaSalle (JLL). „Auch nach unseren Analysen sind die Kaufpreise von Eigentumswohnungen im ersten Quartal in Frankfurt im Vergleich zu den anderen Top-7-Städten im Jahresvergleich am deutlichsten zurückgegangen.“ Jedoch sei der Abschlag bei den Angebotspreisen nur geringfügig größer als in München und Düsseldorf. Wegen der spürbar gesunkenen Neubauzahlen könnten andere Faktoren die Preise stärker beeinflussen als sonst: „Zum Beispiel, dass die internationalen Käufer, die in Frankfurt traditionell besonders aktiv sind, sich derzeit zurückhalten.“ In der Stadt seien Kapitalanleger relativ stark vertreten, so dass sich die Abkühlung am Transaktionsmarkt hier besonders auswirke, erklärt JLL.