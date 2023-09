Maklerverband: Vorerst keine Höchstpreise für Immobilien

Frankfurt/Main (dpa) - . Am Immobilienmarkt Rhein-Main können Verkäufer in der nächsten Zeit keine Höchstpreise mehr erwarten. Aktuell sinke die Nachfrage bei gleichzeitig fallenden Preisen, berichtete der Maklerverband IVD am Donnerstag in seinem Marktspiegel. Grund sind vor allem die stark gestiegenen Finanzierungskosten in Folge der hohen Zinsen, aber auch Unsicherheiten rund um das Gebäudeenergiegesetz.