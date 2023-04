Manche Wahrzeichen leuchten bald wieder wie früher

In FULDA wurden wie in vielen Städten die Denkmäler in den Wintermonaten nicht mehr beleuchtet. Ab 16. April ändert sich das wieder. Am Dom wird dabei zudem auf eine neu installierte besondere LED-Technik gesetzt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. In den Sommermonaten seien die Zeitschaltuhren der „Akzentbeleuchtungen“ so eingestellt, dass sie etwa eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang den Strom anknipsen und dann um etwa 23.00 Uhr wieder aus. „Die Schaltzeiten sind demnach sehr kurz und vom Energieaufwand her fast vernachlässigbar“, sagte ein Sprecher. Für den Sommer sehe die Stadt auch aufgrund der Energieversorgung mit Wind und Sonne weniger Probleme als in den Wintermonaten. Der Stromverbrauch für die Illumination der Wahrzeichen sei gering, da sie zu einem großen Teil bereits auf die stromsparende LED-Technik umgestellt sei.