Manga-Convention größer als je zuvor: Connichi in Wiesbaden

Die Connichi wird ehrenamtlich organisiert und die Einnahmen fließen in die Organisation weiterer Conventions in ganz Deutschland. Zuvor war sie bis vergangenes Jahr 20 Jahre lang in Kassel ausgetragen. „Wir hatten etwas Bedenken, dass der Umzug negativ aufgenommen wird“, so Drewing. „Kassel war aber am Limit. Hier können wir jetzt noch mehr Programm für die Szene anbieten.“ Mit den Ticketverkaufszahlen seien sie bisher sehr zufrieden. Wie viele Besucher erwartet werden, wollten die Veranstalter aber nicht sagen.