Mangel an bezahlbarem Wohnraum beschäftigt Abgeordnete

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Parlamentarier im hessischen Landtag haben sich bei der Plenardebatte am Donnerstag fraktionsübergreifend für mehr Wohnungen und bezahlbare Mieten stark gemacht. Zu der Frage, wie dieser zusätzliche Wohnraum am besten entstehen kann, gingen die Meinungen am Donnerstag in Wiesbaden jedoch auseinander. „Dem Wohnungsbau in Hessen droht der Kollaps“, warnte der FDP-Abgeordnete Stefan Naas und forderte unter anderem mehr Tempo bei den Baugenehmigungen und der Ausweisung von neuem Bauland.