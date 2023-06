Mann an Weinstand mit Messer verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein 39-Jähriger ist in Wiesbaden nach einer Auseinandersetzung an einem Weinprobierstand mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Anwohner war in der Nacht zu Sonntag im Stadtteil Kostheim einem 59 Jahre alten Nachbarn zur Hilfe gekommen, der während eines Streits mit etwa zehn Jugendlichen vor dem Weinstand niedergeschlagen wurde, wie die Polizei mitteilte. Nach der Schlägerei stellten Rettungskräfte bei dem 39-Jährigen am Oberkörper mehrere teils größere Schnitt- und Stichverletzungen fest, und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der 59 Jahre alte Nachbar wurde leicht verletzt.