Mann bedroht Frau mit Messer bei Überfall in Gießen

Gießen (dpa/lhe) - . Ein vermummter Mann hat bei einem Überfall auf ein Bekleidungsgeschäft im mittelhessischen Gießen eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Das berichtete die Gießener Polizei am Donnerstag. Der Mann erbeutete bei dem Raub am Mittwoch etwa 50 Euro und flüchtete danach in Richtung Innenstadt. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Überfall geben können.