Mann bei Arbeitsunfall auf Baustelle schwer verletzt

Gernsheim(dpa/lhe) - . Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Gernsheim im Kreis Groß-Gerau ist ein Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fiel eine Betonplatte aus zunächst ungeklärter Ursache um und traf den 53-jährigen Arbeiter, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann aus dem Kreis Bergstraße wurde umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.