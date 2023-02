Mann bei Busfahrt geschlagen und getreten: Zeugen gesucht

Schotten (dpa/lhe) - . Nach einer Attacke auf einen Mann in einem Linienbus im Vogelsbergkreis sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, saßen die drei unbekannten Männer Anfang Januar in einem Bus, welcher durch Schotten fuhr. Die Täter hätten plötzlich angefangen, den 40-Jährigen zu schlagen. Als dieser zu Boden gefallen sei, hätten die Täter auf den Mann eingetreten. Der 40-Jährige wurde bei der Attacke schwer verletzt. Die Polizei konnte bereits drei Tatverdächtige im Alter von 15, 21 und 28 Jahren ermitteln und sucht nun nach weiteren Zeugen.