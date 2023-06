Mann bei Messerangriff in Diskothek verletzt: Täter flüchtig

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - . Ein Mann ist bei einem Messerangriff in einer Frankfurter Diskothek verletzt worden. Der mutmaßliche Täter zog am frühen Samstagmorgen während einer Auseinandersetzung ein Messer und stach dem 30-Jährigen in den Oberschenkel, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Danach flüchtete der Mann durch die Menschenmenge nach draußen und fuhr mit einem Auto weg. Ausgangspunkt für den Angriff war nach ersten Erkenntnissen wohl ein Streit zwischen den Begleiterinnen der Männer. Zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung konnten noch keine Angaben gemacht werden. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Mann verlief zunächst ohne Erfolg. Der 30-Jährige kam in ein Krankenhaus.