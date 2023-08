Mann bei Streit in Obdachlosenunterkunft mit Messer verletzt

Limburg (dpa/lhe) - . Bei einer Auseinandersetzung in einer Obdachlosenunterkunft in Limburg ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Der 41-jährige Bewohner war am Freitagabend mit zwei Gästen im Außenbereich der Unterkunft in Streit geraten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Einer der beiden Gäste habe den Mann daraufhin mit einem Messer am Unterarm und am Ohr verletzt. Zudem sei dem 41-Jährigen ein Augenbrauenpiercing herausgerissen worden.