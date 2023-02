Mann bei Streit mit Teppichmesser schwer verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) – . Bei einer Auseinandersetzung in einem Wiesbadener Wohnhaus soll ein Mann einen 52-Jährigen mit einem Teppichmesser schwer verletzt haben. Der 52-Jährige kam mit schweren Schnittverletzungen am Hals, Oberkörper und Kopf in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Opfer schwebe jedoch nicht in Lebensgefahr.