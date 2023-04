Mann bei Streit schwer verletzt - Täter weiter flüchtig

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein 40-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in einem Einkaufszentrum in Frankfurt-Gallus mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt nach der Tat am Freitagnachmittag wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen und die Suche nach dem Täter laufen nach Angaben der Polizei von Samstag noch. Weitere Hintergründe zur Tat waren zunächst unbekannt.