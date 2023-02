Mann durch Kehlkopfstich getötet: Täter ohne Erinnerung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Prozess um eine Tötung per Stich in den Kehlkopf kann sich der Angeklagte nach eigener Aussage nicht an die Tat erinnern. Kurz nach der Messerattacke in einer Wohnung war der Mann auf einem benachbarten Konsulat erschienen und hatte mitgeteilt, soeben einen Mann „abgestochen“ zu haben. In der Wohnung fand die Polizei daraufhin die Leiche des 40 Jahre alten Opfers. Der Mann war an seinem enormen Blutverlust nach dem Stich in den Kehlkopf und die Halsschlagader gestorben. Über die Hintergründe der Bluttat gab es zu Prozessbeginn am Freitag noch keinen Aufschluss.